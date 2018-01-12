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    12 Ocak 2018, Cuma
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    hentbolda Milasevic gitti

    Göztepe hentbolda Milasevic gitti

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden 'de 'le yollar ayrıldı. Sezon başında Macaristan'ın Telekom Veszprem takımından transfer edilen oyun kurucu ile yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşma sağlandı.

    Yönetimin, Antrenör 'ün raporu doğrultusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Milasevic'e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Takımımıza takviye yapacağız. Bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor, en kısa zamanda transfer netleşecek" dedi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:08
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