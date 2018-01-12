Göztepe hentbolda Milasevic gitti

Yönetimin, Antrenör Adnan Öztürk'ün raporu doğrultusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Milasevic'e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Takımımıza takviye yapacağız. Bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor, en kısa zamanda transfer netleşecek" dedi.