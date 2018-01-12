Göztepe hentbolda Milasevic gitti
HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'de Mirko Milasevic'le yollar ayrıldı. Sezon başında Macaristan'ın Telekom Veszprem takımından transfer edilen oyun kurucu ile yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak anlaşma sağlandı.
Yönetimin, Antrenör Adnan Öztürk'ün raporu doğrultusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Milasevic'e emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Takımımıza takviye yapacağız. Bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor, en kısa zamanda transfer netleşecek" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
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