Göztepe Poko'yu transfer etti
Göztepe, Kardemir Karabükspor'un yıldızı Poko'yu transfer etti.
Kardemir Karabükspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu Poko'nun transferi için 5 takımın adeta birbiri ile yarıştığı mücadelede mutlu sona ulaşan Göztepe oldu.
Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, açıklamada, Poko transferinde Göztepe kulübü ile her konuda anlaştıklarını söyledi.
Başkan Ünsal, tecrübeli oyuncuları Poko'yu Göztepespor'a verdiklerini kaydederek, "Kendisine öncelikle takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken, yeni takımında da başarılar dileriz. Ara transfer döneminin başından bu yana Poko için kulübümüze ciddi manada talep vardı. Göztepe'de bunlardan biriydi. Uzun süren görüşmeler sonrasında İzmir ekibiyle anlaşmaya vardık. Her iki tarafa hayırlı olsun" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:17
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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