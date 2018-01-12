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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Poko'yu transfer etti

    Göztepe Poko'yu transfer etti

    , 'un yıldızı Poko'yu transfer etti.

    'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu Poko'nun transferi için 5 takımın adeta birbiri ile yarıştığı mücadelede mutlu sona ulaşan oldu.

    Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, açıklamada, Poko transferinde Göztepe kulübü ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

    Başkan Ünsal, tecrübeli oyuncuları Poko'yu Göztepespor'a verdiklerini kaydederek, "Kendisine öncelikle takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken, yeni takımında da başarılar dileriz. Ara transfer döneminin başından bu yana Poko için kulübümüze ciddi manada talep vardı. Göztepe'de bunlardan biriydi. Uzun süren görüşmeler sonrasında İzmir ekibiyle anlaşmaya vardık. Her iki tarafa hayırlı olsun" dedi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:17
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