Son Göz Göz Andre Poko

devre arası ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar,orta sahasıile anlaşmaya vardı. Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un da uzun süredir peşinde olduğu Poko'yu kırmızı mavililerden yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir bedelle transfer eden İzmir ekibinin, genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşmenin altına imza atacağı öğrenildi.da alınması yönünde olumlu rapor verdiği Poko, bu sezon Karabükspor formasıyla 15 karşılaşmada boy gösterdi. 3 kez deter döken yetenekli ön liberonun sözleşmesi 2019'da sona eriyordu.kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan 36 yaşındaki milli eldivenin sarı- kırmızılılarda bir sezon daha kaleyi korumak istediği vurgulandı. Yönetimin deyola devam etmeyi çok istediği ve tarafların kesin olarak anlaşma sağlayacağı belirtildi. Kurtardığı penaltılarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi bu sezon 16 karşılaşmada kaleyi korudu.