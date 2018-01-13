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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Son Göz Göz Andre Poko

    Son Göz Göz Andre Poko
    , devre arası ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Kardemir Karabükspor'un Gabonlu orta sahası Andre Biyogo Poko ile anlaşmaya vardı. Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un da uzun süredir peşinde olduğu Poko'yu kırmızı mavililerden yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir bedelle transfer eden İzmir ekibinin, genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşmenin altına imza atacağı öğrenildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da alınması yönünde olumlu rapor verdiği Poko, bu sezon Karabükspor formasıyla 15 karşılaşmada boy gösterdi. 3 kez de Gabon Milli Takımı'nda ter döken yetenekli ön liberonun sözleşmesi 2019'da sona eriyordu.



    BETO'YLA DEVAM
    Yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan 36 yaşındaki milli eldivenin sarı- kırmızılılarda bir sezon daha kaleyi korumak istediği vurgulandı. Yönetimin de Beto'yla yola devam etmeyi çok istediği ve tarafların kesin olarak anlaşma sağlayacağı belirtildi. Kurtardığı penaltılarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi bu sezon 16 karşılaşmada kaleyi korudu.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:33
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