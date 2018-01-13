Son Göz Göz Andre Poko
BETO'YLA DEVAM
Yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi olan 36 yaşındaki milli eldivenin sarı- kırmızılılarda bir sezon daha kaleyi korumak istediği vurgulandı. Yönetimin de Beto'yla yola devam etmeyi çok istediği ve tarafların kesin olarak anlaşma sağlayacağı belirtildi. Kurtardığı penaltılarla dikkat çeken tecrübeli file bekçisi bu sezon 16 karşılaşmada kaleyi korudu.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:33
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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