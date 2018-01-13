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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Jahovic’te işlem tamam

    Jahovic’te işlem tamam
    'DE transfer gündemini meşgul eden futbolcuların başında gelen Adis Jahovic sorunu çözüme kavuşmak üzere. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Makedon yıldızla nikah tazelemek isteyen Başkan 'in oyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Türkiye ve Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde bulunan tecrübeli golcüye 1 milyon 300 bin euro önerdiği bildirilen sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:06
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