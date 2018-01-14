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    14 Ocak 2018, Pazar
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    ’de imza günü

    Göztepe’de imza günü
    Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Karabükspolu Andre Poko ile anlaşan Göztepe'de bugün imzalar atılacak. 'e bugün gelecek olan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kulüp tesislerine geçerek, sözleşme imzalayacak. Bu arada Göz Göz'ün, ikinci yarı öncesi bir transfer daha yapacağı öğrenildi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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