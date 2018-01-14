Göztepe’de imza günü
Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Karabükspolu Andre Poko ile anlaşan Göztepe'de bugün imzalar atılacak. İzmir'e bugün gelecek olan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kulüp tesislerine geçerek, sözleşme imzalayacak. Bu arada Göz Göz'ün, ikinci yarı öncesi bir transfer daha yapacağı öğrenildi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
Göztepe’de imza günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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