Göztepeli futbolculara talip çok
Transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Ande Biyogo Poko'yu renklerine bağlayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'nin genç ve yedek futbolcularına teklif yağıyor.
Bu sezon hiç görev yapamayan Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep'in yolunu tutarken, Ghilas, Schwechlen, kaleci Yavuz, Serkan, Doğanay ve Enes'e Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'deki takımların talip olduğu bildirildi. Antalya kampında teknik direktör Tamer Tuna ile yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılmayacağını açıklayan Ghilas için Teleset Mobilya Akhisarspor'un halen devrede olduğu kaydedildi. Ghilas'ı kiralamak isteyen yeşil-siyahlıların son kez Göztepe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.
Bir yabancı transferi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, kontenjanı boşaltabilmek için Ghilas ya da Schwechlen'le yolları ayırabileceği vurgulandı. Bu sezon genelde yedek kulübesinde oturan Schwechlen için en ciddi teklifi Giresunspor'un yaptığı iddia edildi. Tamer Tuna'nın, yine forma şansı bulamayan genç oyuncular Yavuz, Serkan, Doğanay ve Enes'in tecrübe kazanabilmeleri için kiralanmalarına sıcak baktığı, bu oyuncuları da birçok TFF 1'inci Lig ekibinin istediği dile getirildi. Antalya kampını noktalayıp dün İzmir'e dönen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:14
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"Savaşan bir takımla sahaya çıkacağız"
Toplam 1
Yorum
cskn Altınordu'dan 3 yiyeceğiz süperlig'de işimiz çoooooook zor takım dağıttık zaten PTT 1. İÇİN gençleri hazırlayalım ...
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 4
Yorum
Bence Cok Güzel oldu Besiktas Transfer etmek istiyordu FB Bize Giciklik olsun icin Transfer etti
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Kartal’da yeni rota İspanya
Toplam 2
Yorum
Benc Brezilyali 29 Yasinda Aloisio Var Cin Lig de Son Sezon 14 Gol Yapti ve 2015 22 GOl Yapti Takimsiz Sözlesmesi bitmis bedavaya
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