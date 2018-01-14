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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Göztepeli futbolculara talip çok

    Göztepeli futbolculara talip çok

    Transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Ande Biyogo Poko'yu renklerine bağlayan 'in İzmir temsilcisi 'nin genç ve yedek futbolcularına teklif yağıyor.

    Bu sezon hiç görev yapamayan Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep'in yolunu tutarken, Ghilas, Schwechlen, kaleci Yavuz, Serkan, Doğanay ve Enes'e ve TFF 1'inci Lig'deki takımların talip olduğu bildirildi. Antalya kampında teknik direktör Tamer Tuna ile yaptığı görüşmenin ardından takımdan ayrılmayacağını açıklayan Ghilas için Teleset Mobilya Akhisarspor'un halen devrede olduğu kaydedildi. Ghilas'ı kiralamak isteyen yeşil-siyahlıların son kez 'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

    Bir yabancı transferi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, kontenjanı boşaltabilmek için Ghilas ya da Schwechlen'le yolları ayırabileceği vurgulandı. Bu sezon genelde yedek kulübesinde oturan Schwechlen için en ciddi teklifi Giresunspor'un yaptığı iddia edildi. Tamer Tuna'nın, yine forma şansı bulamayan genç oyuncular Yavuz, Serkan, Doğanay ve Enes'in tecrübe kazanabilmeleri için kiralanmalarına sıcak baktığı, bu oyuncuları da birçok TFF 1'inci Lig ekibinin istediği dile getirildi. Antalya kampını noktalayıp dün İzmir'e dönen , cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:14
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