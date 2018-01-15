Göztepe’ye teklif yağıyor
SÜPER Lig'in flaş ekibi Göztepe'nin genç ve yedek futbolcularına teklif yağıyor. Bu sezon hiç görev yapamayan Prince Segbefia, Gazişehir ve Denizlispor'un radarına girerken, Nabil Ghilas, Leo Schwechlen, kaleci Yavuz, Serkan, Doğanay ve Enes'e Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki takımların talip olduğu bildirildi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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