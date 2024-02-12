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Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! 4 isim takımla çalıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanda yer aldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 21:19
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Galatasaray'a sakat oyunculardan müjdeli haber! 4 isim takımla çalıştı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Koşu ve topa sahip olma idmanlarının ardından çalışma çift kale maçla sona erdi.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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