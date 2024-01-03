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Atakaş Hatayspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da maçın hazırlıkları sürdü. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:53
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Atakaş Hatayspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre 6 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda taktik ve pas çalıştı.

Bu arada, Hatayspor'un eski futbolcularından Ahmet Daloğlu da antrenmanı ziyaret ederek Volkan Demirel ve kulübün başkan vekili Aydın Toksöz ile bir araya geldi.

Daloğlu, Hatay ekibine Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı diledi.

Hatayspor kafilesi 5 Ocak Cuma günü hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

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