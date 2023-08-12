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Pendikspor 1 - 5 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, 6 ay sonra çıktığı ilk resmi maçta ligin yeni ekibi Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Hatay'ın golleri Strandberg, Görkem, Bertuğ ve Dele-Bashiru'dan (2) geldi. Pendik'in tek sayısını Thuram kaydetti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 23:47
Pendikspor 1 - 5 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Pendikspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Hatayspor, 3. dakikada Carlos Strandberg ile 1-0 öne geçti.

22. dakikada Görkem Sağlam farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Hatayspor, 46. dakikada Bertuğ ile farkı 3'e çıkardı.

Konuk ekip, 57. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ile skoru 4-0 yaptı. Dele-Bashiru, 85. dakikada kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti.

Pendikspor, 90+4. dakikada Thuram ile farkı 4'e indirdi.

Hatayspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası geçen yıl ligden çekilen Hatayspor, 189 gün sonra çıktığı ilk resmi maçı kazanmış oldu.

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