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Volkan Demirel'den Hataylılara mesaj

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen ve bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele edecek Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Hataylıları, depremden sonra oynayacakları ilk maç olan Hull City karşılaşmasını ekranları başında izlemeye davet etti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:25
Volkan Demirel'den Hataylılara mesaj

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Hull City maçını deprem bölgesinde kurulan konteyner ve çadır kentlerde izleneceğini bildiğini belirterek, "Futbola ilk başladığım günü hatırlıyorum, oradaki heyecanımdan, umudumdan, hayallerimden daha büyük hayallerim ve heyecanım var. İnşallah bu hayallerin ve umudun karşılığını bugünden itibaren almaya başlayacağız. Tabii ki bunun sebepleri var, bunun sebebi Hatay halkı ve depremzedeler. 11 ilimizdeki, o bölgedeki insanımızın ilk günden bu yana yaşadıkları beni çok rahatsız etti. Benim tarafım spor tarafı ama elimden geldiğince sporla onları mutlu etmeye, onlara umut vermeye çalışacağım. İnşallah bunu başarabilirim. Desteklerini, bana inançlarını, benimle konuşmalarındaki samimiyeti her zaman görüyorum, inşallah Hatayspor olarak onların kulübe ve bana güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün de uzun bir aradan sonra futbola geri dönüyoruz. Evet hazırlık maçı ama çok büyük bir heyecana sahibim, inşallah güzel bir başlangıç olacak." sözlerini kullanan Volkan Demirel, şöyle konuştu:

"Futbola ilk defa başlıyor, sanki o sahaya ilk defa çıkıyor gibiyim. Bunun sebebi de tamamen deprem bölgesindeki insanların ekran başında yaşayacağı veya Bursa Stadı'na gelebilenlerin heyecanını bildiğim ve düşündüğüm için... Bursa Camiası'na ve Hull City'ye teşekkür etmek istiyorum. Herkesi maça bekliyoruz. Bu maçın organizasyonunda çok çabaladılar. Hatay'a ve depremzedelere gönülden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgenin birazcık tebessüme, gülücüğe, mutluluğa çok ihtiyacı var. İnşallah bunu da biz bugün sahada vermeye çalışacağız. Maça gelebilen tüm Hataylıları bekliyoruz, gelemeyenleri de biliyorsunuz deprem kentler, konteyner ve çadır kentler oluşturuldu. Oradan, ekranların başında yüzlerindeki tebessümü, bize hissettireceklerini biliyorum. İnşallah yüzlerindeki tebessümü o ekrana yansıtabilirler. İnanır mısınız tek amacım ve gayem oradaki insanların mutlu olması. İnşallah bugün biraz da olsa onları mutlu edebilirsem, o sevinci yaşatabilirsem bu benim için çok büyük mutluluk olacak."

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