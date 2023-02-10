Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe ve Beşiktaş'ın orta sahası Atiba Hutchinson, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremle ilgili Kanada basınından One Soccer'a açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe ve Beşiktaş'ın orta sahası Atiba Hutchinson, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremle ilgili Kanada basınından One Soccer'a açıklamalarda bulundu.
Takım arkadaşı Christian Atsu'dan haber alınamadığını aktaran Kanadalı oyuncu, "Sportif direktörümüzden de haber alamıyoruz. Takım arkadaşlarımdan Christian Atsu'nun durumu da hala belirsiz.
Takım için çalışan birçok insan da yakınlarını kaybetti. İnsanlar hala kayıp. İnternet yok. Takım arkadaşlarını bulmaya çalışırken molozların arasından bakıyorsun ve bağırıyorsun. Bu gerçekten açıklamakta zorlandığım bir şey." ifadelerini kullandı.