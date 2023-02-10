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Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası Hataysporlu Sam Adekugbe, enkaz altında kalan takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını söyledi ve yaşadıklarını anlattı. Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba da duygularını dile getirdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 11:37
Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe ve Beşiktaş'ın orta sahası Atiba Hutchinson, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremle ilgili Kanada basınından One Soccer'a açıklamalarda bulundu.

Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Takım arkadaşı Christian Atsu'dan haber alınamadığını aktaran Kanadalı oyuncu, "Sportif direktörümüzden de haber alamıyoruz. Takım arkadaşlarımdan Christian Atsu'nun durumu da hala belirsiz.

Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Takım için çalışan birçok insan da yakınlarını kaybetti. İnsanlar hala kayıp. İnternet yok. Takım arkadaşlarını bulmaya çalışırken molozların arasından bakıyorsun ve bağırıyorsun. Bu gerçekten açıklamakta zorlandığım bir şey." ifadelerini kullandı.

Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Hatay'daki durumla ilgili ise Adekugbe, "Şehir de depremin etkilerini gördüm. Evimle antrenman yaptığımız yerin arası 20 dakikalık bir mesafede. Şehir merkezine gittiğimde yıkılmış binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar gördüm. Antrenman sahasına doğru yaklaştığımda daha da kötüsünü görmeye başladım. Tam bir kaos vardı. Yollar ikiye bölündü, köprüler çöktü. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

Hataysporlu Sam Adekugbe ve Atiba'dan deprem sözleri!

Beşiktaş'ın orta sahası Atiba Hutchinson depremle ilgili, "Hala enkaz altında birçok insan var. Şu anda durum gerçekten çok kötü. Benim için şok edici bir durumdu.

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