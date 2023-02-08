Haberler Hatayspor Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Son dakika haberleri... Hatayspor forması giyen ve Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, İngiliz basınına olay öncesi yaşadıklarını anlattı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 10:20
Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası enkaz altından kurtarılan Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri, İngiliz basınına konuştu.

Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Mirror'a açıklamalarda bulunan oyuncunun Londra'daki menajeri Nana Sechere, 31 yaşındaki yıldızın evine sabaha karşı 4 gibi geldiğini ve depremin de yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleştiğini söyledi. İşte menajer Sechere'nin o sözleri...

Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Onunla en son pazar gece yarısı konuştum. Başka bir arkadaşının evinde oyun oynuyorlardı. 4 gibi evine geldi. 20 dakika sonra da deprem oldu. Kulüpten bir sorumlu beni arayana kadar durumu bilmiyordum. Sabah 5'te Christian'dan haberim olup olmadığı soruldu. Bana Christian'ın kaldığı binanın çöktüğünü ve kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Uyanık olduğunu umuyordum. 11 katlı bir binanın 9. katında oturuyordu. Kulüpten yetkililer onu bulmam için bana yardım etmeye çalıştı ancak bu zordu. Doğal olarak onlar da kendi yakınlarını bulmaya çalışıyordu. İngiltere ve Gana kaynaklı haberlerde Christian'ın enkazdan çıkarıldığı yazıldı ama bana gelen resmi bilgi kulüpten salı sabahı 6'da ulaştı.

Christian Atsu'nun menajeri anlattı! "Sabah 4 gibi eve geldi"

Bana Christian'ın hastanede olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Telefonu yanında yok ve doğal olarak numalar da ezberinde değil. Onunla konuşmak için biraz daha beklemek zorundayım.

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