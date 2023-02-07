Volkan Demirel'den yardım çağrısı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili daha etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da Volkan Demirel, sosyal medya üzerinden bir yardım çağrısında daha bulundu.

Hatay'a yardım etmek isteyen vatandaşların yardımlarını iletebileceği bölgeleri açıklayan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlarınız için 3 tane notka bölge yazacağım...

1. Bölge: Macro Center Önü

2. Bölge: Vali Göbeği

3. Bölge: Hatayspor Tesisleri

Lütfen yardımın azı çoğu olmaz..."



