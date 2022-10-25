Hatayspor destanı

Süper Lig'de 11'inci haftanın kapanış maçında Hatayspor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek altın değerinde üç puanın sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Karagümrük'ü 3-0 mağlup olan Güney ekibi, dün akşamki mücadelenin 31'inci saniyesinde Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst'un golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Bu golün moral bozukluğunu uzun süre üzerinden atamayan Hatayspor, ilk yarı boyunca rakip kalede sadece 1 kez gol pozisyonu yakaladı. Siyah-beyazlılar ise Muleka ve Weghorst ile net pozisyonları değerlendiremedi ve devre Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile kapandı.



DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

İkinci yarıda ev sahibi Hatayspor daha baskılı ve istekli bir performans sergiledi. Güney temsilcisi 50'nci dakikada Kamil Ahmet'in ortasında Ze Luis'in golüyle skora 1-1'lik denge getirdi. Siyah-beyazlılar bu golün ardından Cenk Tosun ve Josef ile üç net pozisyondan yine yararlanamadı. Bu bölümde Hatayspor baskısını artırdı ve 90'ıncı dakikada sahneye çıkan Kaan Kanak ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Hatayspor'u 2-1 öne geçirdi. Hatay, bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek, düşme hattının üzerine çıktı.



VOLKAN PATLAMASI

Hatayspor, Volkan Demirel ile harikalar yaratmaya devam ediyor. Beşiktaş'ı geriden gelip mağlup etmeyi başaran Güney ekibi, Demirel yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmanın 3'ünden zaferle ayrıldı. Sadece Karagümrük maçını kaybetti.