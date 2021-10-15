‘Tesadüf değil’

Süper Lig'de 16 puanla 4. sırada bulunan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, bu başarılarının tesadüf olmadığının altını çizdi. Erdoğan, "Hiçbir maçı tesadüfen kazanmadık. Kazandığımız her maçta daha iyi oynayan, daha fazla pozisyona giren bizdik" dedi.
Süper Lig'de 16 puanla 4. sırada bulunan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, bu başarılarının tesadüf olmadığının altını çizdi. Erdoğan, "Hiçbir maçı tesadüfen kazanmadık. Kazandığımız her maçta daha iyi oynayan, daha fazla pozisyona giren bizdik" dedi.