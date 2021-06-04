Hatayspor’dan çifte şov

Transferin hızlı ekibi Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Emre Çolak, 3. Lig ekibi Of'tan kanat oyuncusu Osman Şahin ve yine Gümrük'ten stoper Fatih Kuruçuk'un ardından 2 transfere daha imza attı. Güney ekibi, Eyüpspor'dan Sadık Baş ile 4, 2. Lig ekibi Sarıyer'den Bertuğ Yıldırım'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'la TFF 1. Lig'e şampiyon olarak çıkma başarısı gösteren 27 yaşındaki sağ açık, bu başarıya 34 maçta 10 gol, 3 asistle büyük bir katkı sağladı. 18 yaşındaki genç forvet ise geçen sezon 29 maçta 6 gol attı.

YUSUF, AKIN VE MESUT AYRILDI

Hatayspor'da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Abdioğlu, Akın Alkan ve takım kaptanlarından Mesut Çaytemel ile yollar ayrıldı. 37 yaşındaki sol bek Mesut ile 31 yaşındaki stoper Yusuf 23'er, kaleci Akın ise 6 maçta oynadı.