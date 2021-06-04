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Hatayspor’dan çifte şov

Hatayspor, Eyüp’ün . Lig’e şampiyon çıkmasında 10 gol, 3 asistle katkı sağlayan sağ kanat ve 2. Lig ekibi Sarıyer’in genç golcüsü Bertuğ Yıldırım’la imzaladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Hatayspor’dan çifte şov

Transferin hızlı ekibi Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten ayrılan , 3. Lig ekibi Of'tan kanat oyuncusu ve yine Gümrük'ten stoper 'un ardından 2 transfere daha imza attı. Güney ekibi, 'dan ile 4, 2. Lig ekibi Sarıyer'den Bertuğ Yıldırım'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'la . Lig'e şampiyon olarak çıkma başarısı gösteren 27 yaşındaki sağ açık, bu başarıya 34 maçta 10 gol, 3 asistle büyük bir katkı sağladı. 18 yaşındaki genç forvet ise geçen sezon 29 maçta 6 gol attı.

YUSUF, AKIN VE MESUT AYRILDI
Hatayspor'da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen , ve takım kaptanlarından ile yollar ayrıldı. 37 yaşındaki sol bek Mesut ile 31 yaşındaki stoper 23'er, kaleci Akın ise 6 maçta oynadı.

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