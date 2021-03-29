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Son dakika spor haberi: Boupendza'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! maçında...

Son dakika spor haberi: , 'lu golcü Boupendza'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Boupendza, maçında forma giyemeyecek.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:42
Son dakika spor haberi: Boupendza'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! Galatasaray maçında...

, 'lu golcü Boupendza'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Boupendza, ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İşte o paylaşım:

Hatayspor Basın Sözcüsü , "Biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak doğrulattığımız bir şey yok. Oyuncumuz 'ye döndüğünde, burada gereken testleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. olmasa bile çıkıp aslanlar gibi oynayacağız" açıklamasını yapmıştı.

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