Son dakika spor haberi: Boupendza'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! Galatasaray maçında...

Gabon Futbol Federasyonu, Hatayspor'lu golcü Boupendza'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Boupendza, Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
İşte o paylaşım:
ANGOLA-GABON : BOUPENDZA, POKO ET WATCHER POSITIFS, MAYI NÉGATIF.— Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) March 29, 2021
En marge du protocole sanitaire de la CAF qui exige un test négatif 48 heures avant chaque match, le Gabon a opté pour tester quasi- quotidiennement ses internationaux. pic.twitter.com/CWJHJwKqKW
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak doğrulattığımız bir şey yok. Oyuncumuz Türkiye'ye döndüğünde, burada gereken testleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Aaron olmasa bile çıkıp aslanlar gibi oynayacağız" açıklamasını yapmıştı.