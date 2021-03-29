Son dakika spor haberi: Boupendza'nın corona virüsü testi pozitif çıktı! Galatasaray maçında...

Gabon Futbol Federasyonu, Hatayspor'lu golcü Boupendza'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Boupendza, Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İşte o paylaşım:

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Biz de sosyal medyadan öğrendik. Resmi olarak doğrulattığımız bir şey yok. Oyuncumuz Türkiye'ye döndüğünde, burada gereken testleri yapacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Aaron olmasa bile çıkıp aslanlar gibi oynayacağız" açıklamasını yapmıştı.