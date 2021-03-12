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maçına hazır

Spor Toto 'in 30. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 15:09
Hatayspor Çaykur Rizespor maçına hazır

, 'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nda, Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pas, ve çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı kafile bugün akşam saatlerinde havayolu ile 'ye hareket edecek.

Hatayspor'da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, kırmızı kart, ise sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maç kadrosunda yer alamayacak.

Hatayspor, Çaykur Rizespor ile 'nda Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacak.

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