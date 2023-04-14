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Yürüyebilmek için haltere başladı! Türkiye şampiyonu oldu

Son dakika spor haberleri... Antalya'da nadir görülen omurilikte gelişim bozukluğuyla dünyaya gelen ve yürüyebilmek için haltere başlayan Simge Elif Poyraz, Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 13:55
Yürüyebilmek için haltere başladı! Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da nadir görülen omurilikte gelişim bozukluğuyla dünyaya gelen ve bir süre sonra bacak kaslarını güçlendirip, yürüyebilmek için spora başlayan Simge Elif Poyraz (27), halterde Türkiye şampiyonu oldu.

Kepez ilçesinde yaşayan Poyraz ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Simge Elif Poyraz, omurilikte gelişim bozukluğu olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle çocukluğunda kısmen de olsa zorluk yaşayan Poyraz'ın sol bacağında, 12 yaşındayken kısmi felç oldu. Koltuk değneğiyle hayatına devam eden Poyraz, hastalığı nedeniyle birçok ameliyat geçirdi.
Engeli eğitimine de engel olan Poyraz, bir süre sonra tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürdü. Fizik tedavi almaya başlayan Simge, burada kendisi gibi tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden halter sporcusu Faruk Öztürk ile tanıştı. Tekrar ayağa kalkabilmek için zayıf bacak kaslarını güçlendirmek isteyen Simge, Faruk'un yönlendirmesiyle haltere başladı.

İLK YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDU

Büyük azimle çalışan Poyraz, haltere başlamasından kısa süre sonra katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Halterle tüm hayatı değişen Simge, eve hapsolmayı bıraktı ve bir süre sonra da Konyaaltı Belediyesi'nde işe başladı. Yaşadığı sakatlıklar kendisine engel olamayan Simge, geçen ay Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 1'inci oldu.

ARKADAŞI SAYESİNDE SPORLA TANIŞTI

Hedeflerinden asla vazgeçmediğini söyleyen Poyraz, "Halterde dünya şampiyonu olan arkadaşım Faruk sayesinde sporla tanıştım. Başlarken ilk düşüncem bacak kaslarımı güçlendirmekti. Kısa süre sonra düzenlenen şampiyonada Türkiye 2'ncisi oldum. Başarıyı gördükten sonra düşüncem değişti ve tamamen kollarıma odaklandım ve şampiyon olmayı hedefledim" dedi.

"AVRUPA'DA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Halterin tüm hayatını değiştirdiğini belirten Poyraz, "Sporun ardından işe başladım, evimi aldım. Spor benim hayatım oldu diyebilirim. Halter olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Eve kapanmadım. Geçen ay düzenlenen şampiyonada Türkiye 1'incisi oldum. Beklemiyordum çünkü üst üste sakatlıklar yaşadım ve depremden dolayı da antrenman yapamamıştık. Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bunun için 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum" dedi.

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