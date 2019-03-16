Bakan Kasapoğlu'ndan genç haltercilere tebrik

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanan Milli Sporcularımızı kutluyorum. Genç kardeşlerimin gelecek organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum Sporcu kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum."