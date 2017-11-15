23 güne iki Avrupa şampiyonluğu sığdırdı

Haltere 4 yıl önce başlayan Ahmet Ayık Spor Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Toptaş, 23 Eylül'de Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 15 ve 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 56 kiloda podyuma çıktı. Toptaş, koparmada 107 kilo, silkmede 128 kilo, toplamda da 235 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Ekim'de başlayan Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil eden Toptaş, şampiyonanın ilk gününde 56 kiloda koparmada 110 kilo kaldırarak altın madalyaya uzandı. Toptaş, silkmede 128 kiloyla 4'üncü, toplamda da 155 kiloya ulaşarak Avrupa ikincisi oldu. Kariyerini 23 günde iki kez Avrupa şampiyonluğu ile süsleyen genç sporcu, Eski 4 Eylül Stadyumu altında bulunan salonda olimpiyat şampiyonluğu hedefine ulaşmak için yoğun çalışma temposunu sürdürüyor.

Toptaş, yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlara rağmen önemli başarılara imza atmanın ve Türk bayrağını dalgalandırmanın onurunu yaşadığını söyledi. Haltere başladıktan 2 yıl sonra ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini belirten Toptaş, bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 56 kiloda şampiyonluğu az farkla kaçırarak üçüncü olduğunu dile getirdi. Antrenörlerinin desteğiyle iki kez Avrupa Şampiyonu olduğunu aktaran Toptaş, "Hocalarıma ve milli takım antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir antrenman sürecinden geçtim. 2018 yılında Yıldızlar Olimpiyat Şampiyonası var. Allah'ın izniyle orada şampiyon olmayı istiyorum. Daha sonraki hedefim ise 2020 olimpiyatları." diye konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU ÖRNEK ALIYOR

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını dile getiren Toptaş, sağlık problemleri yaşayan sporcuya acil şifalar diledi. Desteklerinden dolayı Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'a da teşekkür eden Toptaş, şunları kaydetti:

"Güreş branşında Sivaslı Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül gibi şampiyonlarımız var. Ben de halter branşında daha iyi çalışarak önce dünya şampiyonluğuna, daha sonra ise olimpiyat şampiyonluğuna adımı yazdırmayı hedefliyorum. Çalışma şartlarının daha iyi olması, bizleri daha büyük başarılara götürecektir. Her zaman bana destek olan anneme ve babama da teşekkür ediyorum." Milli takım halter antrenörü Hüseyin Dökmetaş ise kısıtlı imkanlarla Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirmenin çok zor olduğunu söyledi.

Şampiyon sporcu Caner Toptaş'ın özverili olduğunu dile getiren Dökmetaş, "Asıl hedefimiz 2018 yılında yapılacak Yıldızlar Olimpiyat Şampiyonası'na sporcumuzu hazırlamak. 2020 Tokyo Olimpiyatları için Caner Toptaş en büyük aday. İnşallah çalışmalarımız o yönde olacak ve olimpiyatlarda altın madalya kazanacaktır." ifadelerini kullandı.