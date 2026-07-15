CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yurt içinde döviz kurundaki hareketlilik, doğrudan altın fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili sebebiyle Borsa İstanbul ve bankalar bugün işlemlere kapalı olsa da serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da fiziki altın alım-satımı gerçekleştirecek olan vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle yaz aylarında düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin artmasıyla birlikte altın hediye edecek olanlar ya da birikimini bu güvenli limanda değerlendirmek isteyenler, arama motoru Google üzerinde hızlı bir şekilde "15 Temmuz gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın bugün kaç TL?", "15 Temmuz canlı altın fiyatları" ve "Kapalıçarşı güncel altın alış-satış fiyatı" sorgularını internette en çok arananlar listesine soktu. Sizler için serbest piyasa ve tarihi Kapalıçarşı esnafından alınan en sıcak verileri derledik. İşte, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını canlı fiyat tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.067,64 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.068,61 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 15 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,03 (Alış) - 47,04 (Satış)

◼EURO: 53,59 (Alış) - 53,59 (Satış)

◼STERLİN: 62,91 (Alış) - 62,91 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.077,39 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.078,31 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.904,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.981,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 19.808,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 19.943,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 38.875,83 ₺

▶Tam Altın Satış: 39.652,41 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.090,70 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.112,01 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.515,37 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.558,55 ₺

▶Gümüş Alış: 87,52 ₺

▶Gümüş Satış: 87,63 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 15 Temmuz Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.