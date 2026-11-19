Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreninde konuşan Turki Al-Sheikh, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Festivalin, geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak daha kapsamlı işbirliklerinin başlangıcı olmasını temenni eden Al-Sheikh, "2019 yılında başlayan Riyad Sezonu kapsamında ilk kez Türkiye dışında düzenlenen bu festival, uluslararası alanda önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Her sezon farklı alanlarda çeşitli uluslararası deneyimlere ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya özen gösteriyoruz. Riyad Sezonu'nun yedinci yılında da 18'den fazla kardeş ülkeyi bir araya getiren bu uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Festival kapsamında halkların mirasını ve kültürünü kutlamak amacıyla 38 farklı geleneksel spor dalı tanıtılıyor." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM BİLAL, BU KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİRLİKTE ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a gösterdiği çaba ve işbirliği için teşekkür eden Al-Sheikh, şunları kaydetti:

"Kardeşim Bilal, bu kısa süre içerisinde birlikte önemli işler başardık. Ancak senin bugünlerde bu topraklarda ve bu cömert halkın arasında bulunman benim için her türlü teşekkürün ötesinde bir anlam taşıyor. Bu ortaklığın gelecek yıl da devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah Riyad Sezonu'nun sponsorluğunda, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek büyük festivalde de bu işbirliğini sürdüreceğiz."