Ziraat Türkiye Kupası
Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Salı okul var mı?

Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Salı okul var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm yurtta hissedilirken, milyonlarca öğrenci ve veli internette "Yarın okullar tatil mi, 19 Mayıs'ta ders var mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre resmi tatil olan 19 Mayıs Salı günü eğitim öğretime ara verilecek. İşte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler için yarınki tatil durumunun tüm detayları...

"Yarın okul var mı, ders işlenecek mi?" aramaları akşam saatleri yaklaşırken zirveye ulaştı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle yarın yurt genelinde geniş çaplı törenler düzenlenecek. MEB mevzuatına uygun olarak tüm kademelerdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verileceği netleşti. 19 Mayıs 2026 Salı günü resmi tatil takvimi ve yoklama durumları haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ve resmi tatiller mevzuatına göre; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsündedir. Bu yıl Salı gününe denk gelen 19 Mayıs 2026 tarihinde yarın tüm okullar tatildir.

19 MAYIS SALI OKUL VAR MI?

İlkokul, ortaokul, lise ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulları ve kreşler) yarın ders işlenmeyecek ve eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecektir.

ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?

Sadece ilk ve orta dereceli okullar değil, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı tüm üniversiteler ve fakülteler de yarın resmi tatil sebebiyle kapalı olacaktır. Yarın üniversitelerde ders, vize ya da final sınavı yapılmayacaktır.

YARIN DERS VAR MI, YOKLAMA ALINACAK MI?

Yarın tamamen resmi tatil ilan edildiği için okullarda hiçbir şekilde ders işlenmeyecek ve e-Okul sistemi üzerinden herhangi bir yoklama işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından bayram kutlamaları ve stadyum törenleri için görevlendirilmedikleri sürece okula gitmekle yükümlü değildir.

EĞİTİME NE ZAMAN DEVAM EDİLECEK?

19 Mayıs Salı günü verilecek bir günlük aranın ardından, Türkiye genelindeki tüm okullarda ve üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri 20 Mayıs Çarşamba günü normal ders saatlerinde kaldığı yerden kesintisiz olarak devam edecektir.

YARIN HANGİ KURUMLAR KAPALI?

19 Mayıs Salı günü resmi tatil olması nedeniyle okulların yanı sıra şu kurumlar da hizmet vermeyecektir:

  1. Bankalar ve Borsa İstanbul

  2. Vergi daireleri, belediyeler ve valilikler

  3. Nüfus müdürlükleri ve adliyeler

  4. Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık ocakları) ve hastanelerin poliklinikleri (Hastanelerin acil servisleri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecektir).

  5. Kargo firmaları ve PTT şubeleri

