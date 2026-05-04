Az önce deprem mi oldu? 4 Mayıs son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen son dakika depremleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü "Az önce deprem mi oldu?" sorusu arama motorlarında öne çıkarken, sabah saatlerinde Van'da 2.6 büyüklüğünde, Ankara Beypazarı merkezli ise 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, şu ana kadar can veya mal kaybına yol açacak herhangi bir deprem bildirilmedi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan küçük ölçekli sarsıntılar, günlük olarak güncellenen son depremler listesi üzerinden takip edilebiliyor. Uzmanlar, bu tür düşük büyüklükteki depremlerin olağan olduğunu belirtiyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemlerinden alınan verilere göre, Türkiye genelinde bugün büyük ölçekli veya yıkıcı herhangi bir deprem meydana gelmemiştir. Kaydedilen sarsıntılar, yer kabuğundaki doğal hareketlilikler kapsamında değerlendirilen, sarsıntı boyutu düşük ve yerel düzeydeki mikro depremlerdir.

NEDEN HİSSETTİK?

Hissedilen sarsıntıların büyük bir bölümü, yerin oldukça sığ derinliklerinde gerçekleşen ve büyüklüğü 3.0'ın altında kalan artçı veya bağımsız küçük sarsıntılardır. Uzmanlar, bu tür küçük sarsıntıların Türkiye gibi aktif fay hatlarına sahip bir bölgede oldukça normal olduğunu ve büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor.

