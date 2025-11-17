Üç aylar hangi ayda başlıyor? | 2025-2026 üç aylar başlangıç

Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan, ibadet, tövbe ile arınma, birlik ve dayanışmanın ruhları sardığı ve İslamiyet açısından büyük öneme sahip zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in 'Allah'ın ayı' olarak nitelendirdiği Recep ayında, tövbe ve bağışlanma esastır. Peygamber Efendimiz'in (sav) ayı olan Şaban ayında ise salavat, istiğfar ve nafile ibadetleri artar. Ayrıca Berat Kandili de Şaban ayı içinde yer alır ve kaderin yeniden takdir edildiğine inanılan bir gece olarak önem taşır. Üç ayların son halkasını oluşturan Ramazan ise Kur'an'ın indirildiği, oruçla nefsi terbiye etmenin en yoğun şekilde yaşandığı, bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'yle taçlanan mübarek bir aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre üç aylar başlangıcı ve detayları sizler için derledik.

ÜÇ AYLAR HANGİ AYDA BAŞLIYOR?

Üç aylar bu yıl Aralık ayında başlayacak. Hicri takvime (Ay takvimi) göre düzenlenen ve her yıl belli bir süre geri alınan üç aylar, Recep ile başlayacak; Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2025?

Üç aylar bu yıl 21 Aralık 2025 tarihinde Recep ayı ile başlayacak. Recep ayı içerisindeki ilk önemli gece Regaip Kandili 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek. Üç ayların ikincisi Şaban ayı 20 Ocak 2026'da başlayacak. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 19 Şubat tarihinde başlayıp 19 Mart tarihinde bayram arefesi ile sona erecek.

RECEP AYI NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcıdır. Regaip Kandili bu ayın ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan gecedir. Miraç Kandili yine Recep ayı içinde yer alır; Hz. Peygamber'in Mirac'a yükselişinin yıl dönümüdür.

Recep ayı ilk gün: 21 Aralık 2025 Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Recep ayı son gün: 19 Ocak 2026

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Üç ayların ikinci halkasıdır. Berat Kandili bu ayın 15. gecesidir (Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece). Kulların affı ve kaderlerinin yeniden yazıldığına inanılan önemli bir gecedir.

Şaban ayı ilk gün: 20 Ocak 2026 Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Şaban ayı son gün: 18 Şubat 2026

RAMAZAN AYI | ORUÇ NE ZAMAN?

Üç ayların son ve en mübarek dönemidir. Ramazan orucu bu ay boyunca tutulur. Kadir Gecesi, Ramazan'ın son on gününde, özellikle 27. gece olarak kabul edilen mübarek gecedir. Ay sonu Ramazan Bayramı ile sona erer.

Ramazan ayı ilk gün: 19 Şubat 2026 Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Arefe: 19 Mart 2026

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan orucun ardından gelen, paylaşma, birlik ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı mübarek bir dönemdir. Manevi arınmanın doruğa ulaştığı Ramazan'ın bitişini simgeler ve üç gün boyunca ziyaretler, helalleşmeler, büyüklerin ellerinin öpülmesi, çocukların sevindirilmesi gibi köklü geleneklerle yaşatılır. Bayramın arefesi ise hazırlıkların yapıldığı, kabir ziyaretlerinin gerçekleştirildiği ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği özel bir gündür.

Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, İslam dünyasında paylaşma, fedakârlık ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı mübarek günlerden biridir. Hz. İbrahim'in teslimiyetini anmak amacıyla eda edilen bu bayramda, imkânı olan Müslümanlar kurban keserek hem ibadetlerini yerine getirir hem de etleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Dört gün süren bayram boyunca aile ziyaretleri yapılır, büyüklerin gönlü alınır, çocuklar sevindirilir ve toplumun her kesiminde birlik atmosferi hissedilir. Arife günü ise hazırlıklar tamamlanır ve kabir ziyaretleri yapılır.

Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe