GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM 2025 PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması 10 Kasım 2025 bölümüyle izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Bugün mutfakta lezzet dolu bir rekabet vardı. Günün sonunda kayınvalidelerin puanlamasıyla puan durumu belli oldu ve birinci olan gelin altınları kazandı. Yarışmada zaman zaman yaşanan gerginlikler, heyecanı daha da artırdı. İzleyiciler "10 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim birinci oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte günün puan tablosu, yarışmacı sıralaması ve son bölümden öne çıkan anlar…

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması 10 Kasım 2025 bölümüyle izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Bugün mutfakta lezzet dolu bir rekabet vardı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

KİLİS EZMELİ KEBAP TARİFİ

İlk önce kıymamıza tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip bolca yoğuralım, buzdolabına dinlenmeye bırakalım.

Daha sonra domates ve biberleri fırında közleyelim, süre olarak 200 derecede yarım saat biberler 1 saat domatesler közlendi.

Közlenmiş biber ve domatesin kabuğunu soyup ufak ufak doğrayıp çatalla ezelim.

Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzunu ekleyip kabın içinde bekletelim.

Dinlenmiş kıymamızı yağlı kağıt serili tepsimize cevizden biraz ufak toplar oluşturarak tepsimize dizelim.

Kendi suyunu salıp üstleri kızarınca çatal yardımıyla altlarını üste getirelim o da kızarınca fırından çıkaralım, çok sertleşip yanmamasına dikkat edin.

Etimiz piştikten sonra közlenmiş sebzeleri geniş bir tepsiye yayalım üzerine köfteleri dizelerim ve yağlı kağıda çıkan etin yağını da üzerine gezdirelim.

Maydanozu ince ince kıyıp yemeğin üzerine gezdirelim.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.