Kuruluş Orhan başlıyor! Kuruluş Orhan ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Orhan başlama tarihi ne zaman? İzleyiciler, Türkiye televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve Osmanlı’nın kuruluş yıllarını konu alan dizinin yeni sezonunu heyecanla bekliyor. Başrol ve hikaye değişikliğiyle adını “Kuruluş Orhan” olarak değiştiren dizinin yeni sezonu bu akşam mı başlıyor? İşte 15 Ekim ATV yayın akışı ve merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:39 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 08:58
Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Türkiye televizyonlarının en iddialı yapımlarından biri olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarını konu alan dizi, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrol ve hikaye değişikliğiyle adını "Kuruluş Orhan" olarak değiştiren dizinin yeni sezonu, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu bu akşam mı yayınlanacak? İzleyiciler, 15 Ekim ATV yayın akışında dizinin yer alıp almadığını araştırıyor. Yeni sezonda karakterlerde yaşanan değişiklikler, hikayenin gidişatı ve önemli gelişmeler neler olacak? Kuruluş Orhan, Osmanlı'nın kuruluş dönemini nasıl ekrana taşıyacak? İşte 15 Ekim ATV yayın akışı ve dizinin yeni sezonu hakkında tüm merak edilen detaylar!

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ilk bölümü 29 Ekim Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.

Kuruluş Orhan

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZONUYLA ATV'DE

Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, ATV ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu.

Kuruluş Orhan

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

Kuruluş Orhan

