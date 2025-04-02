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Haberler Haberler Kuruluş Osman yok mu, yeni bölüm neden yok? | Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yok mu, yeni bölüm neden yok? | Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 2 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelmedi. ATV'nin yayın akışında da yer almayan diziyi takip edenler, arama motorlarında 'Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 14:47 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 14:48
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Kuruluş Osman yok mu, yeni bölüm neden yok? | Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman, sevilen bölümleri ve karakterleriyle Çarşamba akşamlarına renk katıyor. 7'den 70'e tüm tarih severlerin heyecanla takip ettiği dizinin yeni bölümü, ATV'nin in 2 Nisan Çarşamba tarihli yayın akışında yer almadı. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok? Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü maç sebebiyle 2 Nisan Çarşamba günü yayımlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine ATV'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yayımlanacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü, önümüzdeki hafta yayımlanacak. Dizinin yeni bölümü 9 Nisan Çarşamba günü yayımlanacak.

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