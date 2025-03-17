1915 yılı, Osmanlı İmparatorluğu ve Türk milleti için tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale'de sergilenen benzersiz kahramanlık ve azim, yalnızca bir askeri zafer olmanın ötesine geçerek, bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri haline gelmiştir. Çanakkale Savaşı, dünya savaşlarının seyrini değiştiren, ulusal direnişin ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Çanakkale'deki bu eşsiz destan, yalnızca Türk halkını değil, tüm dünyayı etkileyen bir mücadele ruhunu temsil etmektedir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında, yurt genelinde çeşitli anma törenleri düzenlenerek, bu büyük destan bir kez daha yad edilecektir. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Okullar açık mı, kapalı mı olacak?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl büyük bir gurur ve minnetle anılan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil kapsamına girmemektedir. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için olağan işleyiş devam eder. Ancak, bazı illerde valilik ya da kaymakamlık kararıyla okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklere bağlı olarak yarım gün tatil uygulaması yapılabilir. Bu tür uygulamalar genellikle bölgesel bazda ve resmi makamların takdirine bağlı olarak şekillenir.

18 MART OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Çanakkale Valiliği'nin aldığı karara göre, bu anlamlı günde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 18 Mart 2025 Salı günü, şehir genelindeki eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel okullar, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, özel eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ve özel kurslar, 18 Mart Salı günü tatil olacak. Ancak, bu karar sadece Çanakkale ili için geçerli olup, diğer şehirlerde eğitim öğretim normal seyrinde devam edecek.

18 MART KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yıl dönümü, 2024 yılında ülke genelinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle anılıyor. Ancak, 18 Mart Salı günü resmi tatil kapsamında yer almadığı için kamu kurumları, özel sektör ve eğitim kurumları normal mesai düzenine göre çalışmaya devam edecek.

Hastaneler, bankalar ve eczaneler, olağan çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek. Kamu ve özel sektördeki tüm kurumlar da belli bir tatil uygulaması olmadan faaliyetlerine devam edecek. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma törenleri ve etkinlikler ise yurt genelinde çeşitli programlarla gerçekleştirilecek.