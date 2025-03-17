  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Okullar açık mı, kapalı mı olacak?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Okullar açık mı, kapalı mı olacak?

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, bu yıl 110. yıl dönümü ile bir kez daha anılacak. Yurt genelinde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle, Çanakkale Destanı’nın kahramanları saygıyla yad edilecek. Vatandaşlar, "18 Mart resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ederken, milli ve dini öneme sahip bazı özel günlerin resmi tatil ilan edildiği biliniyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi,  Türkiye'nin dört bir yanında anma programlarıyla kutlanacak. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Okullar açık mı, kapalı mı olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 19:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Okullar açık mı, kapalı mı olacak?

1915 yılı, Osmanlı İmparatorluğu ve Türk milleti için tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale'de sergilenen benzersiz kahramanlık ve azim, yalnızca bir askeri zafer olmanın ötesine geçerek, bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri haline gelmiştir. Çanakkale Savaşı, dünya savaşlarının seyrini değiştiren, ulusal direnişin ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Çanakkale'deki bu eşsiz destan, yalnızca Türk halkını değil, tüm dünyayı etkileyen bir mücadele ruhunu temsil etmektedir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında, yurt genelinde çeşitli anma törenleri düzenlenerek, bu büyük destan bir kez daha yad edilecektir. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Okullar açık mı, kapalı mı olacak?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl büyük bir gurur ve minnetle anılan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil kapsamına girmemektedir. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve öğrenciler için olağan işleyiş devam eder. Ancak, bazı illerde valilik ya da kaymakamlık kararıyla okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklere bağlı olarak yarım gün tatil uygulaması yapılabilir. Bu tür uygulamalar genellikle bölgesel bazda ve resmi makamların takdirine bağlı olarak şekillenir.

18 MART OKULLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Çanakkale Valiliği'nin aldığı karara göre, bu anlamlı günde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 18 Mart 2025 Salı günü, şehir genelindeki eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel okullar, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, özel eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ve özel kurslar, 18 Mart Salı günü tatil olacak. Ancak, bu karar sadece Çanakkale ili için geçerli olup, diğer şehirlerde eğitim öğretim normal seyrinde devam edecek.

18 MART KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yıl dönümü, 2024 yılında ülke genelinde düzenlenen törenler ve etkinliklerle anılıyor. Ancak, 18 Mart Salı günü resmi tatil kapsamında yer almadığı için kamu kurumları, özel sektör ve eğitim kurumları normal mesai düzenine göre çalışmaya devam edecek.

Hastaneler, bankalar ve eczaneler, olağan çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek. Kamu ve özel sektördeki tüm kurumlar da belli bir tatil uygulaması olmadan faaliyetlerine devam edecek. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma törenleri ve etkinlikler ise yurt genelinde çeşitli programlarla gerçekleştirilecek.

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."
Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...
DİĞER
MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Türkiye - Macaristan maçı nedeniyle Süper Lig'de milli maç arası ne zaman başlayacak?
Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK'nın feshi pazarlık yok
Dev derbinin hakemi belli oldu!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk derbisinde şampiyon Semih Saygıner! Türk derbisinde şampiyon Semih Saygıner! 18:38
Lazio'dan flaş hamle! Dele Bashiru... Lazio'dan flaş hamle! Dele Bashiru... 18:33
Milliler startı verdi! Milliler startı verdi! 18:15
Resmi açıklama geldi! Batalla... Resmi açıklama geldi! Batalla... 17:00
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! 14:11
Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! 14:18
Daha Eski
Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! 14:33
Jakobs geleceği hakkında konuştu! Jakobs geleceği hakkında konuştu! 14:42
F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! 15:45
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 15:48
Özel Olimpiyatlar Türkiye 10 madalya ile yurda döndü! Özel Olimpiyatlar Türkiye 10 madalya ile yurda döndü! 15:51
Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon... Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon... 16:17