YKS BAŞVURU EKRANI ÖSYM 2025 | YKS başvurusu ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav ve başvuru tarihleri

Milyonlarca adayın beklediği üniversiteye giriş sınavı olan YKS için başvuru ve oturum tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre, 2025 YKS oturumları için başvuru ve sınav tarihleri netleşirken arama motorlarında sorgulanan '2025 YKS oturum ve başvuru tarihleri ne zaman? YKS ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

YKS SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS (TYT, AYT, YDT) NE ZAMAN?

Üniversite sınavı YKS 21-22 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025