Haberler Haberler

DEPREM Mİ OLDU son dakika! 3 Ağustos artçı depremler ve büyüklükleri | AFAD - Kandilli Rasathanesi

Sabahın ilk saatlerinde Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini 4,1, merkezüssünü ise Orhaneli olarak paylaştı. Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 3 Ağustos Cumartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 07:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM Mİ OLDU son dakika! 3 Ağustos artçı depremler ve büyüklükleri | AFAD - Kandilli Rasathanesi

SON DAKİKA DEPREM 3 AĞUSTOS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 3 Ağustos Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

3 AĞUSTOS MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.08.03 05:05:34 4.1 GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)

2024.08.02 18:06:25 3.2 EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)

2024.08.02 05:44:15 3.0 AKDENIZ

2024.08.02 03:40:59 3.3 YUNANISTAN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım! Mourinho devrede
G.Saray'ın orta sahası Ukrayna'dan!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jose Mourinho iki yıldızın ismini çizdi! Ayrılığın ardındaki sebep ortaya çıktı...
Haniye suikastının perde arkasında kim var?140 dakikalık şaibe! Koruma görevlisi gözaltında
F.Bahçe'den Ramiz Zerrouki sürprizi!
G.Saray'dan bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bir transfer daha! G.Saray'dan bir transfer daha! 00:42
G.Saray'ın orta sahası Ukrayna'dan! G.Saray'ın orta sahası Ukrayna'dan! 00:40
G.Saray'dan bir transfer daha! G.Saray'dan bir transfer daha! 00:11
Beşiktaş stoper transferini açıkladı! Beşiktaş stoper transferini açıkladı! 00:00
F.Bahçe'de Lille maçı öncesi kadroda iki değişiklik! F.Bahçe'de Lille maçı öncesi kadroda iki değişiklik! 00:00
Süper Kupa'da dev kapışma! İşte derbinin 11'leri Süper Kupa'da dev kapışma! İşte derbinin 11'leri 00:00
Daha Eski
Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi Mourinho üzerini çizmişti! Resmen değere bindi 00:00
Buruk ve Bronckhorst'dan dikkat çeken sözler! Buruk ve Bronckhorst'dan dikkat çeken sözler! 00:00
G.Saray'ın aradığı yıldız İngiltere'den geliyor! G.Saray'ın aradığı yıldız İngiltere'den geliyor! 00:00
Mourinho kafasına koydu! O yıldızı F.Bahçe'ye alacak Mourinho kafasına koydu! O yıldızı F.Bahçe'ye alacak 00:00
Kaptanlardan Süper Kupa öncesi dikkat çeken sözler! Kaptanlardan Süper Kupa öncesi dikkat çeken sözler! 00:00
Arda yerde kaldı! Rüdiger'in ödü koptu Arda yerde kaldı! Rüdiger'in ödü koptu 00:00