LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? | Tercihler genel, il yüzdelik dilime göre mi yapılacak?

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR? | LGS'ye katılan adaylar için sonuç ekranları erişime açıldı. MEB'in 28 Haziran Cuma günü duyurduğu sonuçlara göre tercih yapacak adaylar, yüzdelik dilim hakkında araştırmalara başladı. Peki Tercihler genel yüzdelik dilime göre mi, il yüzdelik dilime göre mi yapılacak? İşte detaylar...

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarını açıklarken, öğrencilerin Türkiye genelindeki veya il bazındaki sıralamalarını yüzdelik dilim olarak ifade etmektedir. Örneğin, Türkiye genelinde %8'lik dilime giren bir öğrenci, yaklaşık 1.300.000 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 104.000. sırada yer almış demektir.

TERCİH YAPARKEN YÜZDELİK DİLİME BAKILIR MI?

Her yıl değişen taban puanlar yerine yüzdelik dilimlere göre tercih yapmak, daha güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Ancak, yüzdelik dilimlerin de değişebileceği unutulmamalıdır. Okul kontenjanlarındaki değişiklikler, yeni okulların açılması, bazı okul türlerinin değişmesi veya okulların kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde dalgalanmalara neden olabilir.

Bu nedenle, öğrencilerin ve velilerin, yüzdelik dilimlere göre tercih yaparken bu değişkenleri göz önünde bulundurması önemlidir. Sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmek için yüzdelik dilimlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve olası değişikliklerin dikkate alınması gerekmektedir.

GENEL YÜZDELİK DİLİM - İL YÜZDELİK DİLİMİ FARKI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan LGS yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilir. Yüzdelik dilim sınavdaki sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

Tercih edilecek olan ilde bulunan okul bazında yüzdelik dilimi karşılaştırmak bu aşamada önem arz edebilmektedir.