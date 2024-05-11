Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:11 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor
F.Bahçe'ye yeni Arda Güler! Girişimler başladı
DİĞER
Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?
9'uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi FETÖ'yü panikletti
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski...
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A spor CANLI izle ŞİFRESİZ 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs 07:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! 23:36
Daha Eski
Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü 23:36
G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda 23:36
Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye 23:36
Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! 23:36
Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... 23:36
G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! 23:36