Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan depremin ardından sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Şiddetli depremin ardından arama motorlarında 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' soruları araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilerle 3 Nisan Malatya depremi detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 12:00
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DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya Doğanşehir'de meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD'ın resmi internet sitesinde büyüklüğü 4,5 olarak açıklanan deprem hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin merkez üssü olduğu deprem 4,5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı 13,9 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4,7 olarak duyurdu. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.

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TÜRKİYE YAKIN TARİHİNİN EN BÜYÜK DEPREMLERİ

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük deprem felaketlerinden biri oldu. Depremler, merkez üsleri arasındaki 100 kilometrelik mesafeye rağmen, Türkiye ve Suriye'nin geniş bir bölgesinde hissedildi.

💥Büyüklük: Pazarcık depremi 7,7 büyüklüğünde, Elbistan depremi ise 7,6 büyüklüğündeydi. Bu depremler, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük depremler oldu.

💥Odak derinliği: Pazarcık depremi 8,6 kilometre, Elbistan depremi ise 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

💥Tsunami etkisi: Depremler, Akdeniz'de 1 metre yüksekliğinde tsunamiye yol açtı.

💥Can kaybı: Resmi açıklamalara göre, depremlerde Türkiye'de 50 bin 783, Suriye'de ise 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

💥Yaralananlar: Depremlerde Türkiye'de 100 binin üzerinde, Suriye'de ise 20 binin üzerinde kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Türkiye'de 35 bin 355, Suriye'de ise 10 binin üzerinde bina yıkıldı.

💥Maddi hasar: Depremlerin maddi hasarının 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ

Deprem, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi ve ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Depremden en çok etkilenen yerler Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Düzce oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 700 kişi yaralandı ve 200 binin üzerinde bina yıkıldı. Deprem, Türkiye'nin deprem riski konusundaki farkındalığını önemli ölçüde artırdı. Deprem sonrasında, Türkiye'de depreme dayanıklı bina inşası konusunda yeni düzenlemeler yapıldı.

💥Büyüklük: 7,4

💥Odak derinliği: 17 kilometre

💥Can kaybı: Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 1939 Erzincan depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük can kaybı oldu.

💥Yaralananlar: Depremde 44 bin 700 kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremde 200 binin üzerinde bina yıkıldı. Bu binalar arasında konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler ve kamu binaları vardı.

💥Maddi hasar: Depremin maddi hasarının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

19 AĞUSTOS 1999 DÜZCE DEPREMİ

Deprem, Düzce'nin merkezinde meydana geldi ve ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Depremden en çok etkilenen yerler Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak oldu. Depremde 874 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 691 kişi yaralandı ve 10 binin üzerinde bina yıkıldı.

💥Büyüklük: 7,2

💥Odak derinliği: 10 kilometre

💥Can kaybı: Depremde 874 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük can kaybı oldu.

💥Yaralananlar: Depremde 4 bin 691 kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremde 10 binin üzerinde bina yıkıldı. Bu binalar arasında konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler ve kamu binaları vardı.

💥Maddi hasar: Depremin maddi hasarının 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük doğal afet felaketi oldu.

26 ARALIK ERZİNCAN DEPREMİ

Deprem, merkez üssü Erzincan'da 7,9 Ms büyüklüğünde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,8 Mw (± 0,4) olarak kaydetti.

💥Büyüklük: 7,9

💥Odak derinliği: 52 kilometre

💥Can kaybı: Depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Türkiye'nin tarihinde meydana gelen en büyük can kaybı oldu.

💥Yaralananlar: Depremde 100 bin kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Depremde 116 bin 720 bina yıkıldı. Bu binalar arasında konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler ve kamu binaları vardı.

💥Maddi hasar: Depremin maddi hasarının 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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