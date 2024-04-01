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DEPREM SON DAKİKA | 1 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında farklı illerde yine depremler görülüyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 1 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:12
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DEPREM SON DAKİKA | 1 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

1 NİSAN SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 1 Nisan Pazartesi son depremler ve artçılar...

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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