Bayram tatilinde borsa açık mı? | Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsa (BİST) kapalı mı, işlem görecek mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 9 günlük tatil için geri sayıma başladı. Yatırımcılar ise bayram tatilinde borsa açık mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsa (BİST) kapalı mı, işlem görecek mi? Merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.

BAYRAM TATİLİNDE BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BİST) tıpkı özel bankalar gibi 9 gün boyunca kapalı olmayacak. Borsalar 9 Nisan Salı günü arefe olması sebebiyle 13.00'e kadar açık olacak. Bu saat itibarıyla da 10-11-12 Nisan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak. 13 ve 14 Nisan'ın hafta sonu olması sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü borsalar açık olacak.

Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimi ise şu şekilde: