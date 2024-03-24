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YDS'de kalem veriliyor mu? | Yaban Dil SeviyeTespit Sınavı (YDS) kalem, silgi getirilir mi?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı (YDS) her yıl 3 kez düzenleniyor. Sınava girecek olan öğrenciler ise sınav detayları ile ilgili sorgulara başladı. YDS'de kalem veriliyor mu? YDS'ye kalem, silgi getirilir mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Konu ile ilgili güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:30
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YDS'de kalem veriliyor mu? | Yaban Dil SeviyeTespit Sınavı (YDS) kalem, silgi getirilir mi?

YDS'ye girecek olan adaylar sınav ile ilgili araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen sınava milyonlarca öğrenci katılıyor. Peki, YDS'de kalem veriliyor mu? YDS'ye kalem, silgi getirilir mi? İşte yanıtı...

YDS'DE KALEM VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'de sınava giren adaylara kalem, silgi, açacak ve peçeteden oluşan bir set veriliyor. Adaylar sınava girerken yanlarında ayrıca kalem veya silgi getirmiyorlar. Getiren adayların kalemleri de sınava alınmıyor. YDS sınavına giderken yalnızca sınav giriş belgesi, kimlik ve üzerinde etiket olmayan pet su şişesi almak yeterli oluyor.

2024 YDS/1 AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan 2024-YDS/1, 24 Mart Pazar günü yapılacak.

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2024 YDS/1 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu yılın ilk Yabancı Dil sınavı 2024/YDS-1, saat 10.15'te başlayacak. 83 farklı sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak sınav, saat 13.15'te sona erecek.

2024 YDS/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yabancı Dil sınavı'nda adaylara okuma, dinleme ve dilbilgisi becerilerini ölçen 80 soru sorulacak. Yanlış cevapların doğruları götürmediği sınav, 180 dakika (3 saat) sürecek.Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

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2024 YDS/1 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.

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