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YKS EK BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | YKS ikinci geç başvuru ne zaman başlıyor, bitiyor?

ÖSYM'nin üniversiteye gitmek isteyen öğrencilere düzenlediği YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl milyonlarca kişinin katıldığı üniversiteye giriş sınavı için geç başvuru süreci de tamamlandı. ÖSYM, başvuru ve geç başvuru sürecini kaçıran adaylar için yeni bir fırsat daha duyurdu. Peki YKS ikinci geç başvuru ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte 2024 YKS ek başvuru tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 16:10
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YKS EK BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | YKS ikinci geç başvuru ne zaman başlıyor, bitiyor?

YKS EK BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen YKS için geri sayım devam ederken başvuru ve geç başvuru sürecini kaçıran adaylara müjde niteliğinde bir haber verildi. ÖSYM, adaylara ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Bu kapsamda, TYT, AYT ve YKS'ye katılmak isteyen ancak başvuru sürecini henüz tamamlamayan adaylara yeniden başvuru imkanı tanınacak. Peki YKS ikinci geç başvuru ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte detaylar...

2024 YKS İKİNCİ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek

YKS İKİNCİ GEÇ BAŞVURUYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

YKS ikinci başvuru, sınav için başvuru veya geç başvuru sürecinde başvuru yapmayan adaylar için açılmıştır. Sınava 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

2024 YKS NE ZAMAN?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

2024 YKS EK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ek başvuru ücreti, henüz belli olmadı. Ancak YKS geç başvuru ücreti, adaylardan normal başvuru ücretinin %50 fazlası olarak tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücretlerine ilişkin resmi bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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YKS EK BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | YKS ek başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
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