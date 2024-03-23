Haberler Haberler YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2024 YDS/1 bu yıl 24 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar birbiriyle yarışırken YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınavın ardından adayların erişimine açılacak olan YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça sınavları için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 03:10 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 03:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ilki 24 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar birbirleriyle yarışırken sınavın ardından soruları ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, arama motorlarında ÖSYM YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YDS/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart Pazar günü yapılan YDS sınavı, aynı gün saat 13.15'te tamamlandı. Sınavın ardından YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan sınav takvimine göre; 24 Mart tarihinde düzenlenen YDS/1 sınavının sonuçları, 25 Nisan tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavlarında, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yalnızca yüzde 10'u erişime açılmaktadır.

2024 YDS/1 İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş hakkındaki gerçek herkesi şoke etti! Yargı'nın Tuğçe'si Merve Ateş ile ilgili bilinmeyenler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Kartal'dan farklı prova!
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PS5 en çok oynanan oyunlar hangileri?
Bugün (24 Mart) ne sınavı var?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Mart rakamları
YDS'de kalem veriliyor mu?
KONYA İFTAR VAKTİ 24 MART
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde! Türkiye U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde! 23:20
Kartal potada farklı! Kartal potada farklı! 23:17
G.Saray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı! G.Saray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı! 21:01
Eczacıbaşı F.Bahçe'nin rakibi oldu! Eczacıbaşı F.Bahçe'nin rakibi oldu! 20:37
F.Bahçe Parolapara normal sezonu kazanarak bitirdi F.Bahçe Parolapara normal sezonu kazanarak bitirdi 19:57
Bir tavırdır Beşiktaş Bir tavırdır Beşiktaş 19:47
Daha Eski
G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip! G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip! 19:40
İlk finalist Fenerbahçe Opet İlk finalist Fenerbahçe Opet 18:11
Toprak İspanya'da zirvede Toprak İspanya'da zirvede 17:58
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ghezzal'in sözleşmesi... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ghezzal'in sözleşmesi... 17:49
Kartal'dan farklı prova! Kartal'dan farklı prova! 17:44
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi 11:04