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TARİHTE BUGÜN 21 MART 2024 - İlkbahar ekinoksu nedir? | 21 Mart en uzun gece mi?

Kuzey ve Güney yarımkürede gece gündüz eşitliğinin yaşandığı ekinoks tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Mart'ta her iki yarımkürede de Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90 derecelik açı ile düşer, gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Peki, ilkbahar ekinoksu nedir? 21 Mart en uzun gece mi? Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 22:20
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TARİHTE BUGÜN 21 MART 2024 - İlkbahar ekinoksu nedir? | 21 Mart en uzun gece mi?

Dünya üzerinde yıl içerisinde gün dönümleri yaşanmaktadır. Bu özel tarihler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güneş ışınları 21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. İşte 21 Mart en uzun gece mi? İlkbahar ekinoksu nedir? sorularının yanıtı...

21 MART EN UZUN GECE Mİ?

21 Mart tarihi en uzun gece değildir, bu tarihte gece gündüz eşitliği yaşanır. En uzun gecenin yaşandığı tarih ise 21 Haziran'dır.

İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

İlkbahar ekinoksunda Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90 derecelik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

YAZ DÖNÜMÜ VE EKİNOKS TARİHLERİ

🌓21 MART: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

🌓21 HAZİRAN: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

🌓23 EYLÜL: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

🌓21 ARALIK: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

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