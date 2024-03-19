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ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, atama bekleyenlere müjdeyi verdi. Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programın konuşan Bakan Göktaş, "Yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız" ifadelerini kullanarak yeni atamaları kamuoyu ile paylaşarak atamaların yapılacağı tarihi de duyurdu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:30
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ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da katıldığı şehit yakınları ve gazilerle iftar programında, atamaların yapılacağı tarihi duyurdu. Yeni yapılacak atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istidam edileceğini belirten Bakan Göktaş, "Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAYATIN HER ALANINDA DESTEK'

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Göktaş, şehit yakınları ve gazi yakınları ile buluştu. İftar programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Bursa milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı vesilesiyle şehitlere rahmet okuyarak konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, "Biz de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev bildik. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

TARİH BELLİ OLDU

Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin Türkiye için büyük fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani Mart ayının 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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