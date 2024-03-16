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EMEKLİ KARTI NEDİR, NE İŞE YARAR? | Emekli kart nereden alınır, kimler başvurabilir? Başvuru şartları

2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesinin ardından emekliye verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. En düşük emekli aylığı alan kişilerin, emekli kart uygulaması ile elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden yararlanması amaçlanıyor. Peki Emekli Kart nedir, ne işe yarar? Emekli kart nereden alınır, kimler başvurabilir? İşte emekli kart başvuru şartları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:40
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EMEKLİ KARTI NEDİR, NE İŞE YARAR? | Emekli kart nereden alınır, kimler başvurabilir? Başvuru şartları

EMEKLİ KARTI NEDİR, NE İŞE YARAR? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından emekliler için çalışmalar devam ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL yapılmasının ardından bu kez de Emekli Kart uygulaması ile emeklilerin yüzü gülecek. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden artık emekliler de yararlanabilecek. Peki Emekli Kart nedir, ne işe yarar? Emekli kart nereden alınır, kimler başvurabilir?

EMEKLİ KARTI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Sabah'ın haberine göre, emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak. Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlığın yetkisi dahilinde "emekli destek projesinin" hayata geçirilebileceği bildirildi. En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL tutarında aylık alan emekliler, emekli karta sahip olacak. Ve böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden yararlanabilecek.

EMEKLİ KART NEREDEN ALINIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Bakanlığı'nın destek programından yararlanacak emekliler için en temel kriter tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani, 10 bin lira ve altında emekli aylığı alan, eve giren başka bir geliri de bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak. Bunun yanı sıra uygulanacak kriterlerin, örneğin, "emekli ve oturduğu bir evi olan, kira geliri elde etmeyen" gibi detaylara ilişkin çalışmalar da sürüyor. Tabandan aylık alan emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, Aile Bakanlığı'nın halen uygulamakta olduğu elektrik, doğalgaz desteğinden yararlanacak. Ayrıca emeklilere gıda desteği de yapılacak. Söz konusu sosyal yardımlar emeklilere verilecek kartlara yüklenecek. Emekliler bu kartı, elektrik ve doğalgaz faturalarını öderken veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecek.

EMEKLİ KART İLE NE KADAR ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu anda aylık 130- 260 lira arasında elektrik, yıllık bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında doğal gaz desteği veriyor. Emeklilerin de bu kapsamda desteklenmesi planlanıyor. Ancak çalışmalar sürdüğü için emeklilere yönelik ek bir paket de gündeme gelebileceği gibi destek miktarlarının da artırabileceği ifade ediliyor.

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