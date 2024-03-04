KPSS 2024/5 TERCİH SONUCU SORGULAMA | KPSS tercih sonuçları açıklandı! (Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı)

KPSS 2024/5 TERCİH SONUCU SORGULAMA | KPSS'ye katılan adaylar, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın ardından Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercih sonuçlarını merakla bekliyordu. ÖSYM, resmi internet sitesinden tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, arama motorları ve sosyal medyada tercih sonuçları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmenin sonuçlarına ilişkin detaylar...

KPSS 2024/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı. 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr/" internet sitesi aracılığı ile kontrol edilebilmektedir.

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