Haberler Haberler 31. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ 2024 | Bakan Yerlikaya duyurdu: EGM 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman? - 31. dönem POMEM başvuru ekranı

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ 2024 | Bakan Yerlikaya duyurdu: EGM 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman? - 31. dönem POMEM başvuru ekranı

31. POMEM başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis adayları için açıklamada bulundu. 10 bin polis alımı yapılacağı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği POMEM sınavları hakkında arama motorlarında 'EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri' sorgulanıyor. İşte 31. Dönem POMEM başvuru ve 10 bin polis alımı hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 23:40
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31. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ 2024 | Bakan Yerlikaya duyurdu: EGM 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman? - 31. dönem POMEM başvuru ekranı

31. POMEM 10 BİN POLİS ALIMI | Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, EGM bünyesinde 10 bin 102 personel için kadro ayrıldığı duyuruldu. Binlerce polis adayını heyecanlandıran bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açılacak kadro ve kontenjanların netleştiği EGM'nin 10 bin polis alımı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri, başvuru şartları' ve merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

EGM 10 bin polis alımı şartları gündemde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği bildirildi. İhdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik polis alımı gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

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EGM 10 BİN POLİS ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Açılacak kadro ve kontenjanlar ise şöyle sıralandı:

  • Merkez Teşkilatı: 500 polis memuru,

  • Başmüfettiş: 90,

  • Merkez Emniyet Müdürü: 10,

  • Taşra Teşkilatı: 9 bin 500,

  • Moral Eğitim Merkezi Müdürü,

  • Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı.

EGM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Polis alımı başvuru tarihleri ve detayları ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EGM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM için başvuru şartları şöyle:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

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