RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2024? | Son dakika İstanbul, Ankara ramazan pidesi fiyatı belli oldu

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR SON DAKİKA? | Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi. Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

İSTANBUL, ANKARA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncışar Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacak.

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