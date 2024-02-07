BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

14:30 Sivasspor - Konyaspor 17:30 Başakşehir - Hatayspor 20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

22:45 Nottingham Forest - Bristol City 23:00 Aston Villa - Chelsea

23:30 Atletico Madrid - Athletic Bilbao

20:30 Mainz 05 - Union Berlin

22:45 Saarbrücken - M'gladbach

20:30 Lyon - Lille 22:30 RC Strasbourg - Le Havre 22:30 Saint-Priest - Valenciennes 22:30 Le Puy F. 43 - Laval 22:30 Montpellier - Nice 23:10 PSG - Brest

20:45 Cambuur - Vitesse 23:00 Feyenoord - AZ Alkmaar 19:00 Santa Clara - Porto 23:45 Uniao Leiria - Sporting CP

20:00 Nijerya - Güney Afrika 23:00 Fildişi Sahili - D. Kongo

18:00 İran - Katar

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