BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
14:30 Sivasspor - Konyaspor
17:30 Başakşehir - Hatayspor 20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
17:30 Başakşehir - Hatayspor
20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
22:45 Nottingham Forest - Bristol City
23:00 Aston Villa - Chelsea
23:00 Aston Villa - Chelsea
23:30 Atletico Madrid - Athletic Bilbao
20:30 Mainz 05 - Union Berlin
22:45 Saarbrücken - M'gladbach
20:30 Lyon - Lille
22:30 RC Strasbourg - Le Havre 22:30 Saint-Priest - Valenciennes 22:30 Le Puy F. 43 - Laval 22:30 Montpellier - Nice 23:10 PSG - Brest
22:30 RC Strasbourg - Le Havre
22:30 Saint-Priest - Valenciennes
22:30 Le Puy F. 43 - Laval
22:30 Montpellier - Nice
23:10 PSG - Brest
20:45 Cambuur - Vitesse
23:00 Feyenoord - AZ Alkmaar 19:00 Santa Clara - Porto 23:45 Uniao Leiria - Sporting CP
23:00 Feyenoord - AZ Alkmaar
19:00 Santa Clara - Porto
23:45 Uniao Leiria - Sporting CP
20:00 Nijerya - Güney Afrika
23:00 Fildişi Sahili - D. Kongo
23:00 Fildişi Sahili - D. Kongo
18:00 İran - Katar
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