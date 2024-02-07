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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '7 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 7 Şubat Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

14:30 Sivasspor - Konyaspor

17:30 Başakşehir - Hatayspor

20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

22:45 Nottingham Forest - Bristol City

23:00 Aston Villa - Chelsea

23:30 Atletico Madrid - Athletic Bilbao

20:30 Mainz 05 - Union Berlin

22:45 Saarbrücken - M'gladbach

20:30 Lyon - Lille

22:30 RC Strasbourg - Le Havre

22:30 Saint-Priest - Valenciennes

22:30 Le Puy F. 43 - Laval

22:30 Montpellier - Nice

23:10 PSG - Brest

20:45 Cambuur - Vitesse

23:00 Feyenoord - AZ Alkmaar

19:00 Santa Clara - Porto

23:45 Uniao Leiria - Sporting CP

20:00 Nijerya - Güney Afrika

23:00 Fildişi Sahili - D. Kongo

18:00 İran - Katar

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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