6 Şubat Salı resmi tatil mi? | Salı günü okullar tatil mi? | 6 Şubat depremi yıl dönümü

SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? | 6 Şubat depremi yıl dönümü için Adıyaman Valiliğine tatil yapılması yönünde talep gönderildi. Depremzedelerin kayıplarını anması için tören gerçekleştirilecek. Peki, 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Salı günü okullar tatil mi? Güncel bilgileri sizler için derledik.

6 ŞUBAT SALI RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin salı günü yıl dönümü anılacak. Bu vesileyle Adıyaman Valiliği ile tatil talebiyle görüşme gerçekleştirildi. Valiliğin talebe olumlu baktığı kaydedilirken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Okulların salı günü tati olup olmayacağı da bilinmiyor. Güncel bir açıklama gelmesi durumunda haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.