METEOROLOJİ TARİH VERDİ: SICAKLIKLAR YÜKSELECEK |🌡30 Ocak hava durumu

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK🌡 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, 30 Ocak Salı günü yurt genelinde buzlanma ve don olayı beklenirken Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de fırtına ve yağış sebebiyle sarı kodlu uyarı verildi. Rüzgarın hızının saatte 80 km ölçülmesi beklenen Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte 30 Ocak hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL DAHİL 4 İLDE SARI UYARI

Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın ise; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Öte yandan İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli fırtına sebebiyle sarı kod verildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU 30 OCAK SALI

İstanbul'da dün beklenen karın şehir merkezine uğramaması vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. El Nino sebebiyle yoğun kar yağışı beklenen megakentte Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları yeterince düşürmeyince megakentte yüksek kesimlere yağan kar, alçaklarda karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterdi. Bugün yine karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışlarla birlikte sıcaklık, düne göre birkaç derece daha yükselerek 5 dereceye ulaşacak. Gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 5 derece olması beklenen şehirde, akşam saatlerinde yağış etkisini yitirecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

30 Ocak Salı: Karla Karışık Yağmurlu 5°C

31 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 8°C

1 Şubat Perşembe: Parçalı Bulutlu 9°C

2 Şubat Cuma: Yağmurlu 9°C

3 Şubat Cumartesi: Parçalı Bulutlu 9°C

30 OCAK SALI İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C: Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 5°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Sinop çevreleri, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 2°C: Çok bulutlu

DÜZCE °C, 6°C: Çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C: Çok bulutlu

RİZE °C, 8°C: Çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°C: Çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C: Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.