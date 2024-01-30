METEOROLOJİ TARİH VERDİ: SICAKLIKLAR YÜKSELECEK |🌡30 Ocak hava durumu

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK🌡 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, 30 Ocak Salı günü yurt genelinde buzlanma ve don olayı beklenirken Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de fırtına ve yağış sebebiyle sarı kodlu uyarı verildi. Rüzgarın hızının saatte 80 km ölçülmesi beklenen Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte 30 Ocak hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
İSTANBUL DAHİL 4 İLDE SARI UYARI
Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Öte yandan İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli fırtına sebebiyle sarı kod verildi.
İSTANBUL HAVA DURUMU 30 OCAK SALI
İstanbul'da dün beklenen karın şehir merkezine uğramaması vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. El Nino sebebiyle yoğun kar yağışı beklenen megakentte Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları yeterince düşürmeyince megakentte yüksek kesimlere yağan kar, alçaklarda karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterdi. Bugün yine karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışlarla birlikte sıcaklık, düne göre birkaç derece daha yükselerek 5 dereceye ulaşacak. Gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 5 derece olması beklenen şehirde, akşam saatlerinde yağış etkisini yitirecek.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
- 30 Ocak Salı: Karla Karışık Yağmurlu 5°C
- 31 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 8°C
- 1 Şubat Perşembe: Parçalı Bulutlu 9°C
- 2 Şubat Cuma: Yağmurlu 9°C
- 3 Şubat Cumartesi: Parçalı Bulutlu 9°C
30 OCAK SALI İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 5°C: Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
- KIRKLARELİ °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AFYONKARAHİSAR °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- HATAY °C, 5°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- MERSİN °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KARAMAN °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- SİVAS °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, Sinop çevreleri, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BOLU °C, 2°C: Çok bulutlu
- DÜZCE °C, 6°C: Çok bulutlu
- SİNOP °C, 9°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 7°C: Çok bulutlu
- RİZE °C, 8°C: Çok bulutlu
- SAMSUN °C, 8°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 3°C: Çok bulutlu
- TRABZON °C, 8°C: Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ERZURUM °C, -3°C: Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- MARDİN °C, 5°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 8°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu